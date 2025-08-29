Підвищення тарифів на ЖКХ з 1 вересня у Львівській області стало наслідком перегляду тарифної структури.

Метою підвищення тарифів на ЖКХ з 1 вересня у Львівській області є спрямування коштів на погашення заборгованості перед НЕК «Укренерго», повідомляє Politeka.net.

Постанова про це з'явилася на сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Відповідно до ухвалених рішень, підвищення тарифів на ЖКХ почнуть діяти з 1 вересня у Львівській області, зокрема на розподіл електроенергії. Саме від цієї дати оновлені розцінки набудуть чинності.

Підвищення тарифів на ЖКХ з 1 вересня у Львівській області стало наслідком перегляду та подальшого коригування тарифної структури, проведеного після детального аналізу діяльності енергетичних компаній у попередні роки. Основною метою цього кроку визначено спрямування додаткових фінансових ресурсів на погашення боргів перед НЕК «Укренерго» та забезпечення стабільної підготовки енергосистеми до опалювального сезону.

Голова НКРЕКП Юрій Власенко підкреслив, що коригування тарифів є інструментом повернення коштів операторам системи розподілу за підсумками перевірок минулих років. Згідно з документами, зміни охоплять 18 операторів, які працюють за моделлю RAB-тарифів.

Очікується, що додаткові надходження, отримані у вересні — грудні 2025 року, будуть спрямовані на погашення заборгованості перед оператором системи передачі, а також на фінансування заходів, необхідних для надійного проходження осінньо-зимового періоду 2025/2026 років.

Член правління НЕК «Укренерго» Іван Юрик уточнив, що зібрані завдяки змінам кошти передусім підуть на підтримку генерації.

Експерти зазначають, що для домогосподарств зростання тарифів на розподіл електроенергії матиме мінімальний ефект, тоді як бізнес відчує його значно сильніше. Зростання витрат підприємств може вплинути на їхню цінову політику та стати одним із чинників подорожчання товарів і послуг.

