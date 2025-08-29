Повышение тарифов на ЖКХ с 1 сентября во Львовской области стало результатом пересмотра тарифной структуры.

Целью повышения тарифов на ЖКХ с 1 сентября во Львовской области является направление средств на погашение задолженности перед НЭК «Укрэнерго», сообщает Politeka.net.

Постановление об этом появилось на сайте Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Согласно принятым решениям, повышение тарифов на ЖКХ начнут действовать с 1 сентября во Львовской области, в частности, на распределение электроэнергии. Именно с этой даты обновленные расценки вступят в силу.

Повышение тарифов на ЖКХ с 1 сентября во Львовской области стало следствием пересмотра и корректировки тарифной структуры, проведенного после детального анализа деятельности энергетических компаний в предыдущие годы. Основной целью этого шага определено направление дополнительных финансовых ресурсов на погашение долгов перед НЭК «Укрэнерго» и обеспечение стабильной подготовки энергосистемы к отопительному сезону.

Глава НКРЭКУ Юрий Власенко подчеркнул, что корректировка тарифов является инструментом возврата средств операторам системы распределения по итогам проверок прошлых лет. Согласно документам, изменения охватят 18 операторов, работающих по модели RAB-тарифов.

Ожидается, что дополнительные поступления, полученные в сентябре — декабре 2025 года, будут направлены на погашение задолженности перед оператором системы передачи, а также на финансирование мер, необходимых для прохождения осенне-зимнего периода 2025/2026 годов.

Член правления НЭК «Укрэнерго» Иван Юрик уточнил, что собранные благодаря изменениям средства, прежде всего, пойдут в поддержку генерации.

Эксперты отмечают, что для домохозяйств рост тарифов на распределение электроэнергии будет иметь минимальный эффект, тогда как бизнес почувствует его гораздо сильнее. Рост затрат предприятий может повлиять на их ценовую политику и стать одним из факторов удорожания товаров и услуг.

Последние новости:

Напомним Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ во Львове и области: кто может получить еду в июле, перечень критериев.

Также Politeka писала, Работа для пенсионеров во Львове: кому в городе готовы платить от 27 тысяч.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов во Львовской области: украинцам сообщили о нехватке важного товара.