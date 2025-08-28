Саме ці фактори створюють ризики, що дефіцит продуктів у Вінницькій області з 1 вересня стане відчутним для мешканців регіону.

Дефіцит продуктів у Вінницькій області з 1 вересня може стати реальністю через негативний вплив погодних явищ, які завдали значних втрат аграрному сектору, повідомляє Politeka.

Цьогорічна весна і літо виявилися випробуванням для фермерів: після сильних заморозків у південних районах довелося пересівати великі площі, а подальші зливи та град знищили частину врожаю.

Голова Союзу українського селянства Іван Томич наголосив, що врожай пшениці буде найменшим за останні десять років. Частина посівів вимерзла, а інші постраждали від стихії. Це одразу відобразилося на цінах: якщо на початку липня тонна пшениці коштувала менше ніж 8 тисяч гривень, то нині майже 9 тисяч. Зниження вартості не прогнозують, а експортні поставки обмежать до 15 мільйонів тонн.

Попри це внутрішній ринок залишиться забезпеченим борошном та хлібом, хоча ціни на них піднімуться. За підрахунками Томича, хлібобулочні вироби подорожчають у середньому на чверть.

Щодо кукурудзи очікування також змінилися. Попередні оцінки були обнадійливими, однак негода скорегувала розрахунки. Прогнозований експорт становитиме близько 24 мільйонів тонн, але остаточні цифри визначать після початку збирання. Наразі ціна утримується на рівні 9600 гривень за тонну.

Подібні труднощі торкнулися озимих культур та ячменю. Ситуація з соняшниковою олією більш стабільна, різкого подорожчання не передбачається, хоча в серпні можливі сезонні коливання. У сфері сої та ріпаку виробники намагаються максимально швидко виконати експортні контракти через ймовірність нових митних обмежень.

Овочі та картопля поки що утримують стабільні ціни, проте восени ситуація може ускладнитися. Нестача робочих рук, проблеми під час збору врожаю та наслідки негоди здатні підняти вартість.

Саме ці фактори створюють ризики, що дефіцит продуктів у Вінницькій області з 1 вересня стане відчутним для мешканців регіону.

