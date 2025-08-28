Именно эти факторы создают риски, что дефицит продуктов в Винницкой области с 1 сентября станет ощутимым для жителей региона.

Дефицит продуктов во Винницкой области с 1 сентября может стать реальностью из-за негативного влияния погодных явлений, нанесших значительные потери аграрному сектору, сообщает Politeka.

Весна и лето этого года оказались испытанием для фермеров: после сильных заморозков в южных районах пришлось пересевать большие площади, а последующие ливни и град уничтожили часть урожая.

Глава Союза украинского крестьянства Иван Томич подчеркнул, что урожай пшеницы будет наименьшим за последние десять лет. Часть посевов вымерзла, а остальные пострадали от стихии. Это сразу отразилось на ценах: если в начале июля тонна пшеницы стоила менее 8 тысяч гривен, то сейчас почти 9 тысяч. Снижение стоимости не прогнозируется, а экспортные поставки ограничат до 15 миллионов тонн.

Несмотря на это, внутренний рынок останется обеспеченной мукой и хлебом, хотя цены на них поднимутся. По подсчетам Томича, хлебобулочные изделия подорожают в среднем на четверть.

Что касается кукурузы, ожидания также изменились. Предыдущие оценки были обнадеживающими, однако непогода скорректировала расчеты. Прогнозируемый экспорт составит около 24 миллионов тонн, но окончательные цифры определят после начала сбора. В настоящее время цена удерживается на уровне 9600 гривен за тонну.

Подобные трудности затронули озимые культуры и ячмень. Ситуация с подсолнечным маслом более стабильна, резкого удорожания не предвидится, хотя в августе возможны сезонные колебания. В сфере сои и рапса производители стараются максимально быстро выполнить экспортные контракты из-за вероятности новых таможенных ограничений.

Овощи и картофель пока удерживают стабильные цены, однако осенью ситуация может осложниться. Нехватка рабочих рук, проблемы при сборе урожая и последствия непогоды способны поднять стоимость.

Именно эти факторы создают риски, что дефицит продуктов во Винницкой области с 1 сентября станет ощутимым для жителей региона.

Источник: Новости.LIVE

