Місцеві мешканці повинні враховувати графік відключення газу у Львівській області з 19 до 20 серпня, адже це принесе певні незручності.

Графік відключення газу у Львівській області з 19 до 20 серпня введений через планові ремонтні роботи, повідомляє Politeka.

Як інформують у Телеграм-каналі місцевої філії "Газмереж", графік відключення газу у Львівській області з 19 до 20 серпня діятиме у кількох населених пунктах.

У місті Трускавець та селі Станиля дрогобицького УЕГГ 19.08 тимчасово не буде подачі блакитного палива для 11 128 абонентів. Графік відключення газу у Львівській області з 19 до 20 серпня передбачає припинення газопостачання з 8:00, а відновлення відбудеться після 18:00, в міру виконання ремонтних робіт.

Споживачів закликають заздалегідь перекрити крани та дотримуватися правил безпеки при користуванні газовими приладами.

Окрім цього, у Яворівському УЕГГ 19.08 незручності будуть для 4 138 абонентів у селах Суховоля, Конопниця, Бартатів, Воля Бартатівська, Повітно, Заверещиця, Зушиці та Мшана. Відновлення очікується після 16:00, в міру виконання робіт. Мешканцям наголошують, що роботи планові і проводяться для безпечної експлуатації мереж.

На Червоноградському УЕГГ роботи відбуватимуться з 18.08 по 19.08. Блакитне паливо тимчасово перекриють у селах Лопатин, Хмільно, Руденко, Кустин та Батиїв. Обмеження почнеться 18.08 о 8:00, а відновлення очікується 19.08 після 17:00.

19.08 незручності терпітимуть і 1 368 абонентів у Гірському та Раделичах через ремонтні заходи на газопроводі середнього тиску. Газовики обіцяють завершити все до 15:00.

20.08 ремонти продовжаться у Червоноградському та Стрийському районі. У Вихопнях та Грабовці блакитного палива не буде з 9:00 до 17:00. У Славському подача припиниться з 9:00 і відновиться після 16:00.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про підвищення тарифів на комунальні послуги в липні.

Також Politeka писала про безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів: кому гарантовано нададуть допомогу.

Крім того, Politeka розповідала про виплати для ВПО: які документи потрібні для оформлення допомоги.