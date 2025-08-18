Местные жители должны учитывать график отключения газа во Львовской области с 19 по 20 августа, ведь это принесет определенные неудобства.

График отключения газа во Львовской области с 19 по 20 августа введен из-за плановых ремонтных работ, сообщает Politeka.

Как информируют в Телеграмм-канале местного филиала "Газсетей", график отключения газа во Львовской области с 19 по 20 августа будет действовать в нескольких населенных пунктах.

В городе Трускавец и селе Станиля дрогобычского УЕГГ 19:08 временно не будет подачи голубого топлива для 11 128 абонентов. График отключения газа во Львовской области с 19 по 20 августа предусматривает прекращение газоснабжения с 8:00, а возобновление произойдет после 18:00 , по мере выполнения ремонтных работ.

Потребителей призывают заранее перекрыть краны и соблюдать правила безопасности при использовании газовых приборов.

Кроме этого, в Яворовском УЭГХ 19.08 неудобства будут для 4 138 абонентов в селах Суховоля, Конопница, Бартатов, Воля Бартатовская, Поветно, Заверещица, Зушицы и Мшана. Восстановление ожидается после 16:00 по мере выполнения работ. Жителям отмечают, что работы плановые и производятся для безопасной эксплуатации сетей.

На Червоноградском УЭГХ работы пройдут с 18.08 по 19.08. Голубое топливо временно перекроют в селах Лопатин, Хмельно, Руденко, Кустин и Батыев. Ограничение начнется 18:08 в 8:00 , а восстановление ожидается 19:08 после 17:00 .

19.08 неудобства будут испытывать и 1 368 абонентов в Горном и Раделичах из-за ремонтных мероприятий на газопроводе среднего давления. Газовики обещают завершить все к 15:00 .

20.08 ремонты продолжатся в Червоноградском и Стрыйском районе. В Выхватнях и Грабовце голубого топлива не будет с 9:00 до 17:00 . В Славском подача прекратится с 9:00 и возобновится после 16:00 .

