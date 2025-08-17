Місцевим жителям варто знати про графік відключення газу на тиждень з 18 по 24 серпня у Харківській області.

Графік відключення газу на тиждень з 18 по 24 серпня у Харківській області оприлюднила місцева філія підприємства "Газмережі", повідомляє Politeka.

Як йдеться на офіційному сайті, попереду кілька днів ремонтів і технічних перевірок, тож мешканців окремих районів та громад просять підготуватися заздалегідь.

Графік відключення газу на тиждень з 18 по 24 серпня у Харківській області передбачає, що 18.08 у Новобаварському районі облцентру бригади "Газмереж" проведуть технічні роботи на газопроводах. Через це газопостачання тимчасово припинять за кількома адресами.

Без блакитного палива залишаться всі будинки на провулку Онищенківському, в’їзді Чумаківському та в’їзді Новожанівському, 1, 2 і 3. Також одноденні обмеження торкнуться провулку Монгольського, 5А, Азовстальської, 2, 4, 4А, 6, 7, 8А, 11, 13, 15 і 19, а також провулку Новожанівського, 2.

Мешканців просять заздалегідь перекрити крани перед газовими приладами. Підключення відбудеться після завершення робіт та перевірки внутрішньобудинкових систем. Для цього необхідний доступ у кожне помешкання.

Паралельно зміни торкнуться Краснокутської громади. З 18.08 з 8:00 без блакитного палива залишаться села Основинці та Козіївка. Причина полягає також у ремонтних роботах на місцевих газопроводах. Відновлення планують на 22.08 в проміжку з 08:30 до 17:00.

Графік відключення газу на тиждень з 18 по 24 серпня у Харківській області охоплює як міські, так і сільські населені пункти, що потребують технічного втручання.

Спеціалісти пояснюють, що вчасний ремонт запобігає аваріям, а короткі незручності зараз гарантують безпеку та стабільність подачі блакитного палива надалі.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про підвищення тарифів на комунальні послуги в липні.

Також Politeka писала про безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів: кому гарантовано нададуть допомогу.

Крім того, Politeka розповідала про виплати для ВПО: які документи потрібні для оформлення допомоги.