Местным жителям следует знать о графике отключения газа на неделю с 18 по 24 августа в Харьковской области.

График отключения газа на неделю с 18 по 24 августа в Харьковской области обнародовал местный филиал предприятия "Газсети", сообщает Politeka.

Как говорится на официальном сайте, впереди несколько дней ремонтов и технических проверок, поэтому жителей отдельных районов и общин просят подготовиться заранее.

График отключения газа на неделю с 18 по 24 августа в Харьковской области предусматривает, что 18:08 в Новобаварском районе облцентра бригады "Газсетей" проведут технические работы на газопроводах. Поэтому газоснабжение временно прекратят по нескольким адресам.

Без голубого топлива останутся все дома на переулке Онищенковском, въезде Чумаковском и Новожановском въезде, 1, 2 и 3. Также однодневные ограничения коснутся переулка Монгольского, 5А, Азовстальской, 2, 4, 4А, 6, 7, 8А, 11, 13, 15 і 19, а также переулку Новожановского, 2.

Жителей просят заранее перекрыть краны перед газовыми приборами. Подключение состоится после завершения работ и проверки внутридомовых систем. Для этого необходим доступ в каждое помещение.

Параллельно изменения коснутся Краснокутской общины. С 18.08 с 8:00 без голубого топлива останутся села Основинцы и Козеевка. Причина также в ремонтных работах на местных газопроводах. Восстановление планируется на 22.08 в промежутке с 08:30 до 17:00.

График отключения газа на неделю с 18 по 24 августа в Харьковской области охватывает как городские, так и сельские населенные пункты, нуждающиеся в техническом вмешательстве.

Специалисты объясняют, что своевременный ремонт предотвращает аварии, а короткие неудобства сейчас гарантируют безопасность и стабильность подачи голубого топлива в дальнейшем.

