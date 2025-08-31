Фахівці підкреслюють, що підвищення тарифів на комуналку з 1 вересня в Кіровоградській області матиме мінімальний вплив.

Підвищення тарифів на комуналку з 1 вересня в Кіровоградській області станеться через рішення, яке було прийнято НКРЕКП, повідомляє Politeka.net.

Постанова про це з'явилася на сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Підвищення тарифів на комуналку з 1 вересня в Кіровоградській області стало результатом перегляду та коригування тарифної структури, здійсненого за підсумками перевірок діяльності енергетичних компаній у попередні роки. Основною метою такого рішення визначено спрямування додаткових коштів на погашення заборгованості перед НЕК «Укренерго», а також забезпечення належної підготовки енергосистеми до прийдешнього опалювального сезону.

Голова правління «Кіровоградобленерго» Володимир Чернявський зазначив, що заборгованість перед НЕК «Укренерго» у розмірі 500 млн грн є серйозною проблемою для ОСР. За його словами, перегляд цін на останні чотири місяці року дасть змогу розрахуватися з боргами.

Згідно з ухваленими змінами, відбудеться коригування цін на комунальні послуги, зокрема на розподіл електроенергії. Нові розцінки почнуть діяти саме з цієї дати.

Голова НКРЕКП Юрій Власенко наголосив, що підвищення є механізмом повернення коштів операторам системи розподілу за результатами перевірок попередніх періодів. У документах зазначено, що зміни стосуються 18 операторів, які функціонують за системою RAB-тарифів.

Очікується, що додаткові надходження, які надійдуть у період із вересня по грудень 2025 року, будуть використані для погашення боргів перед оператором системи передачі та для фінансування заходів, необхідних для стабільного проходження осінньо-зимового періоду 2025/2026 років.

Член правління НЕК «Укренерго» Іван Юрик уточнив, що кошти, отримані завдяки перегляду тарифів, спрямують насамперед на підтримку генерації.

