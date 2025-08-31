Специалисты подчеркивают, что повышение тарифов на коммуналку с 1 сентября в Кировоградской области будет иметь минимальное влияние.

Повышение тарифов на коммуналку с 1 сентября в Кировоградской области произойдет из-за решения, принятого НКРЭКУ, сообщает Politeka.net.

Постановление об этом появилось на сайте Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Повышение тарифов на коммуналку с 1 сентября в Кировоградской области явилось результатом пересмотра и корректировки тарифной структуры, проведенного по итогам проверок деятельности энергетических компаний в предыдущие годы. Основной целью такого решения определена направление дополнительных средств на погашение задолженности перед НЭК «Укрэнерго», а также обеспечение надлежащей подготовки энергосистемы к грядущему отопительному сезону.

Глава правления «Кировоградоблэнерго» Владимир Чернявский отметил, что задолженность перед НЭК «Укрэнерго» в размере 500 млн грн является серьезной проблемой для ОСР. По его словам, пересмотр цен на последние четыре месяца года позволит рассчитаться по долгам.

Согласно принятым изменениям, произойдет корректировка цен на коммунальные услуги, в частности, на распределение электроэнергии. Новые расценки начнут действовать именно с этой даты.

Глава НКРЭКУ Юрий Власенко подчеркнул, что повышение является механизмом возврата средств операторам системы распределения по результатам проверок предыдущих периодов. В документах отмечено, что изменения касаются 18 операторов, функционирующих по системе RAB-тарифов.

Ожидается, что дополнительные поступления, которые поступят в период с сентября по декабрь 2025, будут использованы для погашения долгов перед оператором системы передачи и для финансирования мер, необходимых для стабильного прохождения осенне-зимнего периода 2025/2026 годов.

Член правления НЭК «Укрэнерго» Иван Юрик уточнил, что средства, полученные благодаря пересмотру тарифов, будут направлены прежде всего на поддержку генерации.

Специалисты подчеркивают, что повышение тарифов на коммуналку с 1 сентября в Кировоградской области окажет минимальное влияние на домохозяйства. В то же время, для бизнеса последствия будут более ощутимыми: существенный рост расходов предприятий может сказаться на их ценовой политике и привести к удорожанию товаров и услуг.

