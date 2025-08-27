Прогноз погоди у Запоріжжі на 10 днів допоможе жителям планувати свої справи.

Прогноз погоди у Запоріжжі на 10 днів охоплює період від 28 серпня до 6 вересня, повідомляє Politeka.

Детальну інформацію надає сайт Метеофор.

У четвер, 28 серпня, денний максимум сягатиме +28 °C, нічний мінімум становитиме +11 °C. Повітряні потоки прямуватимуть із півдня, швидкість поривів дорівнюватиме 9 м/с, опадів не очікуватиметься. У п’ятницю, 29-го, збережеться +28 °C вдень і +15 °C у нічну пору, напрямок залишатиметься південним, вітер посилюватиметься до 11 м/с, без дощів.

Субота принесе +29 °C удень. Рух повітря йтиме з півдня, інтенсивність знизиться до 6 м/с, опадів не прогнозуватиметься. У неділю, 31 серпня, температура вдень триматиметься на рівні +27 °C, нічна сягатиме +17 °C. Вітер змінюватиме напрямок на західний, до 7 м/с.

Понеділок, 1 вересня, позначиться +27 °C удень, +16 °C у нічний час, повітря надходитиме з півночі, сила 5 м/с. Вівторок, 2 вересня, характеризуватиметься +26 °C удень і +15 °C уночі, пориви північно-західні, 5 м/с, випадатиме 10,8 мм.

У середу, 3-го, вдень прогнозуватиметься +24 °C, уночі +15 °C. Потоки перемістяться на північний схід, інтенсивність 7 м/с, опадів 0,7 мм. Четвер, 4-го, відзначатиметься +23 °C удень, +13 °C уночі, вітер північний, 6 м/с, без дощів.

П’ятниця, 5 числа, передбачатиме +23 °C вдень, +12 °C уночі, напрямок залишатиметься північно-східним, пориви 10 м/с, опадів 3 мм. У суботу, 6 вересня, вдень буде +24 °C, нічний показник +13 °C, вітер західний, 7 м/с.

Отже, прогноз погоди у Запоріжжі на 10 днів показуватиме поступове зниження температури, кілька днів із дощами та переважно стабільні теплі умови.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Запоріжжі: українцям пропонують вигідні вакансії, де платитимуть від 17 тисяч.

Також Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів у Запоріжжі: де готові платити від 15 тисяч.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО у Запоріжжі: українців попередили, за якої ситуації заморозять виплату.