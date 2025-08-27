Прогноз погоды в Запорожье на 10 дней поможет жителям планировать свои дела.

Прогноз погоды в Запорожье на 10 дней охватывает период с 28 августа по 6 сентября, сообщает Politeka.

Подробную информацию предоставляет сайт Метеофор.

В четверг, 28 августа, дневной максимум составит +28 °C, ночной минимум будет составлять +11 °C. Воздушные потоки будут следовать с юга, скорость порывов будет равна 9 м/с, осадков не ожидается. В пятницу, 29-го, сохранится +28 °C днем ​​и +15 °C в ночные часы, направление будет оставаться южным, ветер будет усиливаться до 11 м/с, без дождей.

Суббота принесет +29 °C днем. Движение воздуха будет идти с юга, интенсивность снизится до 6 м/с, осадков не будет прогнозироваться. В воскресенье, 31 августа, температура днем ​​будет держаться на уровне +27 °C, ночная достичь +17 °C. Ветер будет менять направление на западное, до 7 м/с.

Понедельник, 1 сентября, отразится +27 °C днем, +16 °C в ночное время, воздух будет поступать с севера, сила 5 м/с. Вторник, 2 сентября, будет характеризоваться +26 °C днем ​​и +15 °C ночью, порывы северо-западные, 5 м/с, 10,8 мм.

В среду, 3-го, днем ​​будет прогнозироваться +24 °C, ночью +15 °C. Потоки переместятся к северо-востоку, интенсивность 7 м/с, осадков 0,7 мм. Четверг, 4-го, будет отмечаться +23 °C днем, +13 °C ночью, ветер северный, 6 м/с, без дождей.

Пятница, 5 числа, будет предусматривать +23 °C днем, +12 °C ночью, направление остается северо-восточным, порывы 10 м/с, осадков 3 мм. В субботу, 6 сентября, днем ​​будет +24 ° C, ночной показатель +13 ° C, ветер западный, 7 м/с.

Итак, прогноз погоды в Запорожье на 10 дней будет показывать постепенное понижение температуры, несколько дней с дождями и преимущественно стабильные теплые условия.

