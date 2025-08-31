Новий графік руху поїздів у Дніпропетровській області почне діяти з 1 вересня, повідомляє Politeka.

Пр це проінформували у пресслужбі приміських пасажирських складів "Укрзалізниці" у Telegram та на сайті Південно-Західної залізниці.

Там зазначили, що місцевим мешканцям краще заздалегідь ознайомитися з усіма змінами, щоб уникнути непорозумінь. В компанії попереджають, що коригування торкнуться як щоденних приміських рейсів, так і окремих напрямків, що виходять за межі регіону.

Новий графік руху поїздів у Дніпропетровській області передбачає, що №7204 курсуватиме за маршрутом Кам’янське – Дніпро, тоді як раніше він прямував до Синельникового-1.

Окрім цього, тимчасово скасовується №7405 Синельникове-1 – Дніпро, і пасажирам варто враховувати це під час планування поїздок. У проміжку з 15 по 19 вересня №7008/7007 змінить кінцеву зупинку та курсуватиме за маршрутом Краматорськ – Дніпро замість Краматорськ – Кам’янське.

Також тимчасово не курсуватиме №7012 з Камʼянського до нашого облцентру. Новий графік руху поїздів у Дніпропетровській області дозволить залізничникам оптимізувати курсування пасажирських складів на ділянках із великим пасажиропотоком.

Крім того, "Укрзалізниця" нещодавно призначила додатковий №220/219, який курсує між облцентром та Києвом. Вони відправлятимуться 28, 30 та 31 серпня, а з 1 вересня їздитиме додатковий №284/283 Ужгород-Київ.

Цей пасажирський склад у Києві підв’язаний під швидкісні маршрути Харківського та Дніпровського напрямків і стане у нагоді тим, хто не знайшов вільних місць у Західному напрямку.

