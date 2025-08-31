Новый график движения поездов в Днепропетровской области начнет действовать с 1 сентября, сообщает Politeka.

Об этом проинформировали в пресс-службе пригородных пассажирских составов "Укрзализныци" в Telegram и на сайте Юго-Западной железной дороги.

Там отметили, что местным жителям лучше заранее ознакомиться со всеми изменениями во избежание недоразумений. В компании предупреждают, что корректировки затронут как ежедневные пригородные рейсы, так и отдельные направления, выходящие за пределы региона.

Новый график движения поездов в Днепропетровской области предусматривает, что №7204 будет курсировать по маршруту Каменское – Днепр, тогда как раньше он направлялся в Синельниково-1.

Кроме этого, временно отменяется №7405 Синельниково-1 – Днепр, и пассажирам следует учитывать это при планировании поездок. В промежутке с 15 по 19 сентября №7008/7007 изменит конечную остановку и будет курсировать по маршруту Краматорск – Днепр вместо Краматорск – Каменское.

Также временно не будет курсировать №7012 из Каменского в наш облцентр. Новый график движения поездов в Днепропетровской области позволит железнодорожникам оптимизировать курсирование пассажирских составов на участках с большим пассажиропотоком.

Кроме того, "Укрзализныця" недавно назначила дополнительный №220/219, курсирующий между облцентром и Киевом. Они будут отправляться 28, 30 и 31 августа, а с 1 сентября будет ездить дополнительный №284/283 Ужгород-Киев.

Этот пассажирский состав в Киеве подвязан под скоростные маршруты Харьковского и Днепровского направлений и пригодится тем, кто не нашел свободных мест в Западном направлении.

