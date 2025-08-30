У період першої половини вересня 2025 року заплановані зміни у маршрутах та вводиться новий графік руху поїздів на Хмельниччині.

Компанія-перевізник "Укрзалізниця" ввела новий графік руху поїздів на Хмельниччині, зміни почнуть діяти вже восени, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в Телеграм-каналі "Укрзалізниці".

У період першої половини вересня 2025 року заплановані зміни у маршрутах та розкладах приміських поїздів, що курсують на території Хмельниччини. Пасажирам радять враховувати новий графік руху поїздів на Хмельниччині та планувати поїздки завчасно, щоб уникнути непорозумінь і комфортно добиратися до пункту призначення.

З 3 вересня відновлюється щоденне курсування поїздів на маршруті Підволочиськ — Хмельницький та у зворотному напрямку. Зокрема, експрес №6366 вирушатиме з Підволочиська о 18:12 та прибуватиме о 19:50, а у зворотному напрямку №6365 відправлятиметься з Хмельницького о 21:00 та прибуватиме до Підволочиська о 22:43. Це дозволить пасажирам щодня зручно подорожувати між цими населеними пунктами у вечірній час.

Водночас у період з 15 по 22 вересня включно окремі поїзди курсуватимуть за зміненим розкладом через технічні роботи та організаційні потреби. Зокрема, експрес №6385, який слідує з Хмельницького до Ларги, відправлятиметься о 15:33 та прибуватиме о 20:42, замість попереднього часу відправлення о 13:15 та прибуття о 18:19. У зворотному напрямку поїзд №6386 Ларга — Кам’янець-Подільський вирушатиме о 21:12 та прибуватиме о 22:12, замість попереднього графіка 18:49 та 19:49 відповідно.

Усі ці зміни спрямовані на забезпечення безпечного та своєчасного руху пасажирських поїздів. Пасажирам рекомендують слідкувати за актуальною інформацією про новий графік руху поїздів на Хмельниччині на офіційних ресурсах залізниці, перевіряти розклади перед поїздками та враховувати нові години відправлення та прибуття, щоб планування поїздки було максимально зручним та безперешкодним.

