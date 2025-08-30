Компания-перевозчик "Укрзализныця" ввела новый график движения поездов в Хмельницкой области, изменения начнут действовать уже осенью, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в Телеграмм-канале "Укрзализныци".

В период первой половины сентября 2025 г. запланированы изменения в маршрутах и ​​расписаниях пригородных электричек, курсирующих на территории Хмельнитчины. Пассажирам советуют учитывать новый график движения поездов в Хмельницкой области и планировать путешествия заранее, чтобы избежать недоразумений и комфортно добираться до пункта назначения.

С 3 сентября возобновляется ежедневная курсировка поездов на маршруте Подволочиск — Хмельницкий и обратно. В частности, экспресс №6366 будет отправляться из Подволочиска в 18:12 и прибывать в 19:50, а в обратном направлении №6365 будет отправляться из Хмельницкого в 21:00 и прибывать в Подволочиск в 22:43. Это позволит пассажирам ежедневно удобно путешествовать между этими населёнными пунктами в вечернее время.

В то же время, в период с 15 по 22 сентября включительно отдельные электрички будут курсировать по измененному расписанию через технические работы и организационные нужды. В частности, экспресс №6385, который следует из Хмельницкого в Ларгу, будет отправляться в 15:33 и прибывать в 20:42 вместо предыдущего времени отправления в 13:15 и прибытие в 18:19. В обратном направлении поезд №6386 Ларга — Каменец-Подольский будет отправляться в 21:12 и прибывать в 22:12 вместо предварительного графика 18:49 и 19:49 соответственно.

Все эти изменения направлены на безопасное и своевременное движение пассажирских составов. Пассажирам рекомендуют следить за актуальной информацией о новом графике поездов на официальных ресурсах железной дороги, проверять расписания перед поездками и учитывать новые часы отправления и прибытия, чтобы планирование путешествия было максимально удобным и беспрепятственным.

