Дефіцит продуктів у Вінницькій області цього року може відчуватися сильніше через складні погодні умови, які суттєво вплинули на врожайність різних культур, повідомляє Politeka.

Навесні чимало господарств, особливо з південних регіонів, були змушені пересівати поля після потужних заморозків, що знищили значні площі посівів. Згодом ситуацію ускладнили зливи та град, які пройшли країною протягом півтора місяця.

За словами голови Союзу українського селянства Івана Томича, цьогоріч урожай пшениці стане найнижчим за десятиліття. Через вимерзання та пошкодження частини посівів, а також наслідки війни, ціна зерна зросла майже до 9 тисяч гривень за тонну. Загальний експорт пшениці, за прогнозами, може скоротитися приблизно до 15 мільйонів тонн.

Попри це, внутрішній ринок залишиться забезпеченим хлібом та борошном, однак вартість виробів може зрости в середньому на 25%. Схожа ситуація спостерігається і з кукурудзою: якщо раніше очікували експорт на рівні 24 мільйонів тонн, то тепер прогнози переглянуті через негоду. Ціни наразі тримаються біля 9 600 гривень за тонну.

Олія цього сезону здорожчає несуттєво, хоча попит у серпні може призвести до певних коливань. Тим часом українські аграрії активно вивозять сою та ріпак, аби уникнути можливих мит. Овочі борщового набору до осені залишаться стабільними, проте згодом вартість поступово піде вгору.

Саме ці фактори здатні посилити дефіцит продуктів у Вінницькій області, особливо через проблеми зі збором врожаю після граду та нестачу робочих рук.

