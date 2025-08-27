Именно эти факторы способны усугубить дефицит продуктов в Винницкой области, особенно из-за проблем со сбором урожая после града и нехватки рабочих рук.

Дефицит продуктов в Винницкой области в этом году может ощущаться сильнее из-за сложных погодных условий, которые существенно повлияли на урожайность разных культур, сообщает Politeka.

Весной многие хозяйства, особенно из южных регионов, были вынуждены пересевать поля после мощных заморозков, уничтоживших значительные площади посевов. Впоследствии ситуацию усложнили ливни и град, прошедшие страной в течение полутора месяцев.

По словам главы Союза украинского крестьянства Ивана Томича, в этом году урожай пшеницы станет самым низким за десятилетие. Из-за вымерзания и повреждения части посевов, а также последствия войны цена зерна выросла почти до 9 тысяч гривен за тонну. Общий экспорт пшеницы, по прогнозам, может сократиться до 15 миллионов тонн.

Тем не менее, внутренний рынок останется обеспеченным хлебом и мукой, однако стоимость изделий может вырасти в среднем на 25%. Похожая ситуация наблюдается и с кукурузой: если раньше ожидали экспорт на уровне 24 миллиона тонн, то теперь прогнозы пересмотрены из-за непогоды. Цены держатся около 9 600 гривен за тонну.

Масло этого сезона подорожает несущественно, хотя спрос в августе может привести к определенным колебаниям. Между тем, украинские аграрии активно вывозят сою и рапс, чтобы избежать возможных пошлин. Овощи борщового набора к осени останутся стабильными, однако впоследствии стоимость постепенно уйдет вверх.

Именно эти факторы способны усугубить дефицит продуктов в Винницкой области, особенно из-за проблем со сбором урожая после града и нехватки рабочих рук.

