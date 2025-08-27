Оренда квартири в Одесі сьогодні забезпечує як комфорт для місцевих мешканців, так і стабільні умови для власників житла, зважаючи на зміни на ринку та побажання орендарів.

Оренда квартир в Одесі демонструє стабільний попит та поступове зростання вартості після спаду, який спостерігався на початку повномасштабної війни, повідомляє Politeka.

За словами місцевих рієлторів, найбільше користуються попитом одно- та двокімнатні оселі з ремонтом у центральних та престижних районах, таких як Аркадія, Приморський та Таїрове. Важливими факторами для покупців та орендарів стали наявність готового ремонту, сучасних меблів та техніки, а також безпечне та комфортне оточення з розвиненою інфраструктурою.

Наприклад, у ЖК «Avinion» на Дачі Ковалевського здається двокімнатна квартира з євроремонтом, усім необхідним обладнанням та паркінгом за 900 $/місяць.

У Приморському районі на вул. Андрія Гулого-Гуленка пропонують першу здачу 2-кімнатної з терасою та видом на море, сучасним ремонтом і технікою — 16 800 грн/місяць.

У районі Аркадії на Генуезькій вул. здається 2-кімнатне помешкання з роздільними кімнатами, євроремонтом та підземним паркінгом за 50% комісії від вартості, із загальною вартістю оренди близько 16 800 грн/місяць.

Ринок показує, що попит на житло з високим рівнем комфорту та безпечними умовами продовжує утримувати ціни. Орієнтуються не лише на площу та розташування, а й на автономність опалення, наявність генератора, підземних паркінгів і технічну спроможність будинку.

Отже, оренда квартири в Одесі сьогодні забезпечує як комфорт для місцевих мешканців, так і стабільні умови для власників житла, зважаючи на зміни на ринку та побажання орендарів.

Джерело: novyny.live, Рієлтор

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду: в яких містах України люди змушені платити більше.

Також Politeka писала, Подорожчання проїзду у Дніпропетровській області: скільки доведеться платити містянам.

Як повідомляла Politeka, Новий графік руху транспорту у Кривому Розі: кого зачеплять зміни