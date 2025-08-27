Аренда квартиры в Одессе сегодня обеспечивает как комфорт для местных жителей, так и стабильные условия для владельцев жилья, учитывая изменения на рынке и пожелания арендаторов.

Аренда квартир в Одессе демонстрирует стабильный спрос и постепенное увеличение стоимости после спада, который наблюдался в начале полномасштабной войны, сообщает Politeka.

По словам местных риелторов, больше всего пользуются спросом одно- и двухкомнатные дома с ремонтом в центральных и престижных районах, таких как Аркадия, Приморский и Таировое. Важными факторами для покупателей и арендаторов стало наличие готового ремонта, современной мебели и техники, а также безопасное и комфортное окружение с развитой инфраструктурой.

К примеру, в ЖК «Avinion» на Даче Ковалевского сдается двухкомнатная квартира с евроремонтом, всем необходимым оборудованием и паркингом за 900$/месяц.

В Приморском районе по ул. Андрея Гулого-Гуленко предлагают первую сдачу 2-комнатной с террасой и видом на море, современным ремонтом и техникой – 16 800 грн/месяц.

В районе Аркадии по Генуэзской ул. сдается 2-комнатная квартира с раздельными комнатами, евроремонтом и подземным паркингом за 50% комиссии от стоимости, с общей стоимостью аренды около 16 800 грн/месяц.

Рынок показывает, что спрос на жилье с высоким уровнем комфорта и безопасными условиями продолжает удерживать цены. Ориентируются не только на площадь и расположение, но и автономность отопления, наличие генератора, подземных паркингов и техническую способность дома.

Источник: novyny.live , Риелтор

