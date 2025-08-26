Детальні умови отримання безкоштовних продуктів для ВПО у Дніпрі, графік видачі та додаткову інформацію можна дізнатися на офіційних ресурсах фонду.

Безкоштовні продукти для ВПО в Дніпрі можна отримати у благодійному фонді "ADRA Ukraine", проте варто враховувати, що видача проводиться не щодня, повідомляє Politeka.

Благодійна організація надає підтримку людям, які опинилися у складних життєвих обставинах через війну, надзвичайні ситуації або соціально-економічні кризи.

ADRA Ukraine є українським представництвом всесвітньої організації Adventist Development and Relief Agency, яка працює в Україні з 1993 року. Основною метою фонду є надання комплексної допомоги тим, хто найбільше потребує підтримки: внутрішньо переміщеним особам, пенсіонерам, сім’ям із дітьми, людям з інвалідністю та тим, хто постраждав від бойових дій.

Одним із головних напрямків діяльності є продовольча допомога. Переселенці та мешканці прифронтових територій, які втратили житло, можуть отримати безкоштовні продукти для ВПО в Дніпрі. До наборів входять хліб, дитяче харчування, а також продуктові сертифікати, розраховані для пенсіонерів та внутрішньо переміщених осіб.

Крім того, фонд здійснює фінансові виплати найуразливішим категоріям населення — вагітним, одиноким батькам, матерям-годувальницям, людям з інвалідністю та тим, хто втратив роботу через війну. Особлива увага приділяється психологічній підтримці: кваліфіковані фахівці працюють з дорослими та дітьми, що пережили евакуацію, втрату близьких або травматичні події, надаючи індивідуальні консультації та групові заняття.

Детальні умови отримання безкоштовних продуктів для ВПО у Дніпрі, графік видачі та додаткову інформацію можна дізнатися на офіційних ресурсах фонду або за номером гарячої лінії. Організація розташована у місті Дніпро за адресою: вулиця Казакова, 2Д, де переселенці можуть отримати необхідну допомогу та підтримку в складних життєвих ситуаціях.

