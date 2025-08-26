Подробные условия получения бесплатных продуктов для ВПЛ в Днепре, график выдачи и дополнительную информацию можно узнать на официальных ресурсах фонда.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Днепре можно получить в благотворительном фонде "ADRA Ukraine", однако следует учитывать, что выдача производится не каждый день, сообщает Politeka.

Благотворительная организация оказывает поддержку людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах из-за войны, чрезвычайных ситуаций или социально-экономических кризисов.

ADRA Ukraine является украинским представительством всемирной организации Adventist Development and Relief Agency, работающей в Украине с 1993 года. Основной целью фонда является оказание комплексной помощи тем, кто больше нуждается в поддержке: внутренне перемещенным лицам, пенсионерам, семьям с детьми, людям с инвалидностью и пострадавшим от боевых действий.

Одним из главных направлений деятельности есть продовольственная помощь. Переселенцы и жители прифронтовых территорий, лишившиеся жилья, могут получить бесплатные продукты для ВПЛ в Днепре. В наборы входят хлеб, детское питание, а также сертификаты продуктов, рассчитанные для пенсионеров и внутренне перемещенных лиц.

Кроме того, фонд осуществляет финансовые выплаты наиболее уязвимым категориям населения — беременным, одиноким родителям, кормящим матерям, людям с инвалидностью и тем, кто потерял работу из-за войны. Особое внимание уделяется психологической поддержке: квалифицированные специалисты работают со взрослыми и детьми, пережившими эвакуацию, потерю близких или травматические события, предоставляя индивидуальные консультации и групповые занятия.

Подробные условия получения бесплатных продуктов для ВПЛ в Днепре, график выдачи и дополнительную информацию можно узнать на официальных ресурсах фонда или по номеру горячей линии. Организация находится в городе Днепр по адресу: улица Казакова, 2Д, где переселенцы могут получить необходимую помощь и поддержку в сложных жизненных ситуациях.

