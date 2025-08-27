Підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області змушує місцевих мешканців витрачати значно більше.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області торкнулося одразу кількох міст, повідомляє Politeka.

Як інформують у Вознесенській міськраді, перш за все, підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаївській області стосується Вознесенська.

З 1 червня місцеві мешканці змушені платити більше за воду. За централізоване водопостачання вони віддають 34,89 гривень за кубічний метр з урахуванням ПДВ. А вартість водовідведення становить 11,06 грн.

Для більшості домогосподарств це відчутне навантаження, адже у багатьох сімей витрати на комуналку й без того займали значну частину бюджету.

Окрім цього, підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області торкнулося й Очакова. Тут також запровадили нові розцінки на воду, що викликало чимало суперечок. Головними причинами зростання вартості називають подорожчання енергоносіїв та зменшення обсягів подачі води.

До цього додалися серйозні проблеми з інфраструктурою. У місті все частіше фіксують пориви на каналізаційних мережах, що призводить до додаткових витрат на ремонти.

Тепер мешканці Очакова сплачують за водопостачання 90,40 грн, а водовідведення обходиться ще дорожче - 101,30. Місцева влада визнає, що така ситуація невтішна, але переконує, що іншого виходу, окрім як підняти ціни, немає.

За інформацією КП «Очаків-сервіс», стан каналізаційних мереж міста за останні три роки суттєво погіршився. Вони повідомляють, що зношеність мереж досягла 80%.

Три каналізаційні колектори мають серйозні пошкодження, а загальна довжина аварійних ділянок становить півтори тисячі метрів. Через це доводиться витрачати додаткові ресурси на перекачування стічних вод.

