Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области коснулось сразу нескольких городов, сообщает Politeka.
Как информируют в Вознесенском горсовете, прежде всего повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области касается Вознесенска.
С 1 июня местные жители вынуждены платить больше за воду. За централизованное водоснабжение они отдают 34,89 гривны за кубический метр с учетом НДС. Стоимость водоотведения составляет 11,06 грн.
Для большинства домохозяйств это ощутимая нагрузка, ведь у многих семей расходы на коммуналку и без того занимали значительную часть бюджета.
Кроме того, повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области коснулось и Очакова. Здесь также ввели новые расценки на воду, что вызвало множество споров. Главными причинами роста стоимости называют удорожание энергоносителей и уменьшение объемов подачи воды.
К этому добавились серьезные проблемы с инфраструктурой. В городе все чаще фиксируют порывы на канализационных сетях, что приводит к дополнительным затратам на ремонты.
Теперь жители Очакова платят за водоснабжение 90,40 грн, а водоотвод обходится еще дороже – 101,30. Местные власти признают, что такая ситуация неутешительна, но убеждает, что другого выхода, кроме как поднять цены, нет.
По информации КП «Очаков-сервис», состояние канализационных сетей города за последние три года существенно ухудшилось. Они сообщают, что износ сетей достиг 80%.
Три канализационных коллектора имеют серьезные повреждения, а общая длина аварийных участков составляет полторы тысячи метров. Поэтому приходится тратить дополнительные ресурсы на перекачку сточных вод.
