Безкоштовне житло для ВПО у Хмельницькій області пропонують власники приватних будинків у різних районах регіону, повідомляє Politeka.

Оголошення про акиуальні пропозиції публікує сайт Допомагай.

Зокрема, у Старокостянтинівському районі, селі Старий Остропіль, є можливість поселення на час війни для жінок, дітей, літніх людей та сімей. У будинку, площею 110 кв. м, облаштовано всі комунікації: газ, вода, світло та інтернет. У населеному пункті є ліс, річка, траса Київ–Хмельницький, школа, дитячий садок, магазини, ринок, пошта, амбулаторія та інші об’єкти. Для проживання доступно чотири місця.

Також у селі Старий Остропіль є ще одна пропозиція: продаж цегляного будинку площею 110 кв. м. Об’єкт має гараж, літню кухню, господарські будівлі, приміщення для бані, виноградник, сад і город. Для отримання додаткової інформації зацікавленим особам радять звертатися за телефоном, вказаним у повідомленні. Ця пропозиція розрахована на будь-який термін та орієнтована на жінок і людей похилого віку.

Крім того, у Кам’янці-Подільському, на вулиці Грушевського, доступний ще один варіант проживання. У приватному цегляному будинку надаються місця для двох осіб. Господар розглядає варіанти поселення сімей із дітьми, подружніх пар, літніх людей або чоловіків. Житло пропонується безкоштовно, але з можливістю допомоги по господарству. Є сад, город і місце для утримання домашньої живності, що робить цю пропозицію привабливою для тих, хто готовий жити у приватному секторі та вести побут на селі.

Отже, безкоштовне житло для ВПО у Хмельницькій області доступне в кількох локаціях: Старий Остропіль та Кам’янець-Подільський. Варіанти розраховані на різні категорії населення та мають різні умови проживання, але всі передбачають безоплатне використання будинків для переселенців у межах зазначених умов.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Київській області: базовий товар опинився під загрозою.

Також Politeka писала, Пенсія на Київщині: ПФУ звинуватив жінку в безпричинному отриманні 125 тисяч гривень, суд виніс рішення.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО у Київській області: куди можна звернутися.