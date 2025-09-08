Бесплатное жилье для ВПЛ в Хмельницкой области предлагают владельцы частных домов в разных районах региона, сообщает Politeka.

Объявление об аккууальных предложениях публикует сайт Допомагай.

В частности, в Староконстантиновском районе, селе Старый Острополь, есть возможность поселения на время войны для женщин, детей, пожилых людей и семей. В доме площадью 110 кв. м, обустроены все коммуникации: газ, вода, свет и интернет. В населенном пункте есть лес, река, трасса Киев-Хмельницкий, школа, детский сад, магазины, рынок, почта, амбулатория и другие объекты. Для проживания доступно четыре места.

Также в селе Старый Острополь есть еще одно предложение: продажа кирпичного дома площадью 110 кв. м. Объект имеет гараж, летнюю кухню, хозяйственные постройки, помещения для бани, виноградник, сад и огород. Для получения дополнительной информации заинтересованным лицам советуют обращаться по телефону, указанному в сообщении. Это предложение рассчитано на любой срок и ориентировано на женщин и пожилых людей.

Кроме того, в Каменце-Подольском, по улице Грушевского, доступен еще один вариант проживания. В частном кирпичном доме предоставляются места для двух человек. Хозяин рассматривает варианты поселения семей с детьми, супружеских пар, пожилых людей или мужчин. Жилье предлагается бесплатно, но с возможностью пособия по хозяйству. Есть сад, огород и место для содержания домашней живности, что делает это предложение привлекательным для тех, кто готов жить в частном секторе и вести быт в селе.

Итак, бесплатное жилье для ВПЛ в Хмельницкой области доступно в нескольких локациях: Старый Острополь и Каменец-Подольский. Варианты рассчитаны на разные категории населения и имеют разные условия проживания, но все предусматривают безвозмездное использование домов для переселенцев в указанных условиях.

