Новий графік поїздів у Хмельницькій області почав діяти з 19 серпня, повідомляє Politeka.

Як інформує пресслужба "Укрзалізниці" у Телеграм-каналі, новий графік поїздів у Хмельницькій області змінив рух приміських електропоїздів через станцію Шепетівка.

Залізничий перевізник оновив розклад у зв’язку з призначенням пасажирського складу далекого сполучення №751/752 Київ - Івано-Франківськ - Київ.

Новий графік поїздів у Хмельницькій області передбачає, що приміський №6286 Рівне - Шепетівка відправлятиметься о 17:50 та прибуватиме о 20:02 замість колишніх 17:55 та 19:58 відповідно.

З 25 серпня по 4 вересня зміняться ще два маршрути. №6256 Шепетівка - Козятин відправлятиметься о 14:04 та прибуватиме о 17:18, тоді як раніше стартував він о 14:11, а до кінцевої доїжджав о 17:16.

Приміський №6284 Рівне - Шепетівка буде виїжджати о 11:37 та до кінцевої доїжджатиме о 13:50 замість попередніх 12:03 та 14:01. Ці нововведення важливо враховувати пасажирам, які планують пересадки або регулярні поїздки по регіону.

Крім зміни часу відправлення та прибуття, варто враховувати особливості тарифів. Раніше "Укрзалізниця" повідомляла, що українці можуть економити, плануючи поїздку на будні дні, особливо на вівторок і середу, коли ціна квитка знижується на 10%.

У п’ятницю та неділю, навпаки, ціни зростають на 10% через підвищений попит. Сезонність та день тижня дозволяють заощадити до 20; при купівлі квитків в обидва напрямки. Наприклад, при базовому тарифі 500 гривень, квиток на 21 січня обійдеться в 425 гривень, а на 6 серпня доведеться заплатити 535 гривень через високий попит.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Київській області: базовий товар опинився під загрозою.

Також Politeka писала, Пенсія на Київщині: ПФУ звинуватив жінку в безпричинному отриманні 125 тисяч гривень, суд виніс рішення.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО у Київській області: куди можна звернутися.