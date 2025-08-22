Новый график поездов в Хмельницкой области начал действовать с 19 августа, сообщает Politeka.

Как сообщает прессслужба "Укрзализныци" в Телеграмм-канале, новый график поездов в Хмельницкой области изменил движение пригородных электропоездов через станцию Шепетовка.

Железнодорожный перевозчик обновил расписание в связи с назначением пассажирского состава дальнего сообщения №751/752 Киев – Ивано-Франковск – Киев.

Новый график поездов в Хмельницкой области предусматривает, что пригородный №6286 Ровно - Шепетовка будет отправляться в 17:50 и прибывать в 20:02 вместо прежних 17:55 и 19:58 соответственно.

С 25 августа по 4 сентября сменятся еще два маршрута. №6256 Шепетовка - Казатин будет отправляться в 14:04 и прибывать в 17:18, тогда как раньше стартовал он в 14:11, а до конечной доезжал в 17:16.

Пригородный №6284 Ровно - Шепетовка будет выезжать в 11:37 и до конечной будет доезжать в 13:50 вместо предыдущих 12:03 и 14:01. Эти нововведения важно учитывать пассажирам, планирующим пересадки или регулярные поездки по региону.

Кроме смены времени отправления и прибытия, следует учитывать особенности тарифов. Ранее "Укрзализныця" сообщала, что украинцы могут экономить, планируя поездку на будние дни, особенно на вторник и среду, когда цена билета снижается на 10%.

В пятницу и воскресенье, напротив, цены растут на 10% из-за повышенного спроса. Сезонность и день недели позволяют сэкономить до 20; при покупке билетов в оба направления. Например, при базовом тарифе 500 гривен билет на 21 января обойдется в 425 гривен, а на 6 августа придется заплатить 535 гривен из-за высокого спроса.

