Міська влада та дорожні служби закликають киян враховувати ці тимчасові зміни та новий графік руху транспорту в Києві

Новий графік руху транспорту в Києві стосується міських автобусів, що курсують популярними маршрутами в українській столиці, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби комунального підприємства «Київпастранс».

Дорожні служби продовжують роботи з оновлення дорожнього покриття, зокрема на розі вулиці Сержа Лифаря. На цій ділянці наразі проводиться укладання верхнього шару асфальтобетонного покриття, що є частиною планових ремонтних робіт, спрямованих на поліпшення стану міських доріг та забезпечення безпечного та комфортного пересування транспорту.

У зв’язку з цими ремонтними роботами тимчасово введено новий графік руху транспорту в Києві на кількох автобусних маршрутів у районі перетину вулиць Оноре де Бальзака та Сержа Лифаря. Зміни стосуються автобусів №21, 73, 98 та 110, і впливають на обидва напрямки, щоб уникнути заторів та забезпечити безпечне пересування громадського транспорту під час проведення дорожніх робіт.

Згідно з повідомленням Київської міської адміністрації, організація руху автобусів на період ремонтів виглядає наступним чином:

Для маршрутів №21 та 73 організовано за схемою: від вул. Милославської далі – через вулицю Оноре де Бальзака (непарна сторона) – вул. Рональда Рейгана – і далі за постійною схемою маршруту.

Для маршрутів №98 та 110 пересування здійснюватиметься від вулиці Радунської – через вулицю Оноре де Бальзака (непарна сторона) – вулицю О. Екстер – проспект Червоної Калини – вулицю Сержа Лифаря – і далі за встановленою схемою маршруту.

Міська влада та дорожні служби закликають киян враховувати ці тимчасові зміни при плануванні поїздок та рекомендують користуватися альтернативними маршрутами, якщо це можливо. Такі заходи дозволяють зменшити затори, підвищити безпеку руху та забезпечити швидке та якісне виконання дорожніх робіт у столиці.

