Городские власти и дорожные службы призывают киевлян учитывать эти временные изменения и новый график движения транспорта в Киеве

Новый график движения транспорта в Киеве касается городских автобусов, курсирующих по популярным маршрутам в украинской столице, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы коммунального предприятия «Киевпасстранс».

Дорожные службы продолжают работы по обновлению дорожного покрытия, в том числе на углу улицы Сержа Лифаря. На этом участке проводится укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, являющегося частью плановых ремонтных работ, направленных на улучшение состояния городских дорог и обеспечение безопасного и комфортного передвижения транспорта.

В связи с этими ремонтными работами временно введен новый график движения транспорта в Киеве на несколько автобусных рейсов в районе пересечения улиц Оноре де Бальзака и Сержа Лифаря. Изменения касаются автобусов №21, 73, 98 и 110, и влияют на оба направления, чтобы избежать пробок и обеспечить безопасное передвижение общественного транспорта во время проведения дорожных работ.

Согласно сообщению Киевской городской администрации, организация движения автобусов на период ремонтов выглядит следующим образом:

Для маршрутов №21 и 73 организован по схеме: от ул. Милославской дальше – через улицу Оноре де Бальзака (нечетная сторона) – ул. Рональда Рейгана – и дальше по постоянной схеме.

Для маршрутов №98 и 110 передвижение будет осуществляться от Радунской – через улицу Оноре де Бальзака (нечетная сторона) – ул. А. Экстер – проспект Червоной Калины – улицу Сержа Лифаря – и далее по установленной схеме маршрута.

Городские власти и дорожные службы призывают киевлян учитывать эти временные изменения при планировании поездок и рекомендуют пользоваться альтернативными маршрутами, если это возможно. Такие мероприятия позволяют уменьшить пробки, повысить безопасность движения и обеспечить быстрое и качественное выполнение дорожных работ в столице.

