Виплати для ВПО у Харківській області можна отримати від організації "Товариство Червононого Хреста України", проте варто знати всі нюанси про цю грошову допомогу, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні організації на сторінці у Фейсбук.

З 20 серпня 2025 року у Лозівському транзитному центрі Харківської області стартувала важлива програма допомоги для людей, які були змушені покинути свої домівки через активні бойові дії.

Команда Українського Червоного Хреста організувала реєстрацію евакуйованих, і кожна людина, яка проходить цей процес, отримує виплати для ВПО у Харківській області у розмірі 10 800 гривень.

У разі необхідності та за наявності ресурсів програма буде розширена, щоб охопити ще більшу кількість постраждалих. Таким чином, організатори прагнуть забезпечити стабільність і підтримку тим, хто опинився в надзвичайно вразливому становищі.

Цільова аудиторія цієї виплати для ВПО у Харківській області — люди, евакуйовані з Донецької області. Серед напрямків, з яких відбувається виїзд, — Покровський та низка прифронтових громад: Добропільська, Білозерська, Новодонецька, Криворізька, Дружківська, Костянтинівська, Краматорська і Лиманська.

Варто відзначити, що Лозівський транзитний центр було відкрито як додатковий майданчик через значне навантаження на Павлоградський центр.

Саме сюди нині прямують люди, які шукають тимчасовий прихисток та допомогу. На місці щоденно працюють волонтери Лозівської міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста України, а також Харківської обласної організації. Крім цього, на території діє Загін швидкого реагування Харківщини Українського Червоного Хреста. Його учасники у разі потреби забезпечують транспортування евакуйованих та оперативно надають гуманітарну допомогу.

