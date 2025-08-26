Целевая аудитория этой выплаты для ВПЛ в Харьковской области охватывает переселенцев из нескольких общин.

Выплаты для ВПЛ в Харьковской области можно получить от организации "Общество Красного Креста Украины", однако стоит знать все нюансы об этой денежной помощи, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении организации на странице в Фейсбуке.

С 20 августа 2025 года в Лозовском транзитном центре Харьковской области стартовала важная программа помощи людям, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за активных боевых действий.

Команда Украинского Красного Креста организовала регистрацию эвакуированных, и каждый человек, проходящий этот процесс, получает выплаты для ВПЛ в Харьковской области в размере 10 800 гривен.

В случае необходимости и при наличии ресурсов, программа будет расширена, чтобы охватить еще большее количество пострадавших. Таким образом, организаторы стремятся обеспечить стабильность и поддержку тем, кто оказался в крайне уязвимом положении.

Целевая аудитория этой выплаты для ВПЛ в Харьковской области — люди, эвакуированные из Донецкой области. Среди направлений, по которым происходит выезд, — Покровское и ряд прифронтовых общин: Добропольское, Белозерское, Новодонецкое, Криворожское, Дружковское, Константиновское, Краматорское и Лиманское.

Стоит отметить, что Лозовский транзитный центр был открыт как дополнительная площадка из-за значительной нагрузки на Павлоградский центр.

Именно сюда ныне направляются люди, которые ищут временное убежище и помощь. На месте работают ежедневно волонтеры Лозовской горрайонной организации Общества Красного Креста Украины, а также Харьковской областной организации. Кроме того, на территории действует Отряд быстрого реагирования Харьковщины Украинского Красного Креста. Его участники в случае необходимости обеспечивают транспортировку эвакуированных и оперативно оказывают гуманитарную помощь.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Работа для пенсионеров в Харькове: пожилых украинцев зовут работать, где готовы заплатить от 28 тысяч.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Харьковской области: фермеры столкнулись с проблемами.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове: где переселенцам искать убежище, полезные советы для украинцев.