Дефіцит продуктів у Вінницькій області може стати більш відчутним, якщо негативні тенденції збережуться.

Дефіцит продуктів у Вінницькій області може стати наслідком складних погодних умов та їхнього впливу на врожайність зернових у 2025 році, повідомляє Politeka.

Навесні фермери, особливо у південних регіонах, масово пересівали угіддя через заморозки, які знищили десятки тисяч гектарів посівів. Протягом півтора місяця країну накривали зливи й град, що зруйнувало врожайність багатьох культур.

Голова Союзу українського селянства Іван Томич зауважив, що пшениця цьогоріч матиме найнижчі показники за останнє десятиріччя. Сильні заморозки, пересіви та град суттєво вплинули на майбутні обсяги. Ціна вже зросла: якщо на початку липня тонна коштувала менше 8 тисяч гривень, нині — майже 9 тисяч. Експортні можливості скоротяться до 15 мільйонів тонн.

Щодо внутрішнього ринку, експерт запевнив, що населення матиме достатньо хліба й борошна, однак хліб подорожчає приблизно на 25% у середньорічному вимірі.

Ситуація з кукурудзою спочатку виглядала позитивно, але град і дощі знизили очікування врожаю та експорту. Попередньо прогнозували 24 мільйони тонн, однак цей показник буде нижчим. Зараз вартість кукурудзи складає близько 9 600 гривень за тонну. Схожі тенденції спостерігаються й щодо ячменю.

Експорт олії зростає, відповідно дорожчає олійне зерно. На внутрішньому ринку у серпні можливе незначне підвищення цін, пов’язане з консервацією, але суттєвого стрибка не очікується.

Стосовно сої та ріпаку, аграрії активно продають законтрактовані обсяги за кордон через ризик введення мит. За перші 10 днів липня експорт сої зріс на третину. У разі обмежень ціна цих культур може піднятися.

Ціни на овочі, зокрема “борщовий набір”, суттєво не зміняться до осені. Картопля може трохи подешевшати, проте ближче до холодів подорожчає. На це впливають і погодні фактори, і нестача робочої сили для збору врожаю. Отже, дефіцит продуктів у Вінницькій області може стати більш відчутним, якщо негативні тенденції збережуться.

Джерело: Новини.LIVE

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду: в яких містах України люди змушені платити більше.

Як повідомляла Politeka, Новий графік руху транспорту у Кривому Розі: кого зачеплять зміни