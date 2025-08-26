Дефицит продуктов в Винницкой области может стать более ощутимым, если негативные тенденции сохранятся.

Дефицит продуктов в Винницкой области может стать результатом сложных погодных условий и их влияния на урожайность зерновых в 2025 году, сообщает Politeka.

Весной фермеры, особенно в южных регионах, массово пересевали угодья из-за заморозков, уничтоживших десятки тысяч гектаров посевов. В течение полутора месяцев страну накрывали ливни и град, что разрушило урожайность многих культур.

Председатель Союза украинского крестьянства Иван Томич отметил, что у пшеницы в этом году будут самые низкие показатели за последнее десятилетие. Сильные заморозки, пересевы и град оказали существенное влияние на будущие объемы. Цена уже выросла: если в начале июля тонна стоила менее 8 тысяч гривен, сейчас почти 9 тысяч. Экспортные возможности сократятся до 15 миллионов тонн.

Относительно внутреннего рынка, эксперт заверил, что у населения будет достаточно хлеба и муки, однако хлеб подорожает примерно на 25% в среднегодовом измерении.

Ситуация с кукурузой поначалу выглядела положительно, но град и дожди снизили ожидания урожая и экспорта. Предварительно прогнозировали 24 миллиона тонн, однако этот показатель будет ниже. Сейчас стоимость кукурузы составляет около 9600 гривен за тонну. Сходные тенденции наблюдаются и в отношении ячменя.

Экспорт растительного масла растет, соответственно дорожает масличное зерно. На внутреннем рынке в августе возможно незначительное повышение цен, связанное с консервацией, но существенного скачка не ожидается.

Относительно сои и рапса аграрии активно продают законтрактованные объемы за границу из-за риска введения пошлин. За первые 10 дней июля экспорт сои вырос на треть. В случае ограничений стоимость этих культур может подняться.

Цены на овощи, в частности "борщовый набор", существенно не изменятся до осени. Картофель может немного подешеветь, однако ближе к холодам подорожает. На это влияют и погодные факторы и недостаток рабочей силы для сбора урожая. Следовательно, дефицит продуктов в Винницкой области может ощутимым, если негативные тенденции сохранятся.

