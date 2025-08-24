Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області охоплює одразу кілька напрямів і спрямована на покриття найважливіших потреб.

Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області є одним із головних елементів підтримки, яку реалізують Карітас Швейцарії, Швейцарська солідарність та Швейцарська агенція з розвитку і співробітництва, повідомляє Politeka.

За інформацією, оприлюдненою на офіційних ресурсах, передбачено кілька форматів фінансової підтримки для різних категорій населення.

Перший напрям спрямований на внутрішньо переміщених осіб, котрі виїхали зі своїх осель не пізніше ніж за тридцять днів до подання заявки.

Також виплати надаються родинам, які мешкають у межах п’ятнадцяти кілометрів від зони бойових дій або постраждали від несподіваних обстрілів. У такій ситуації кожен член домогосподарства може отримати одноразово 10 800 гривень. При цьому обмеження встановлене — не більше чотирьох осіб у межах однієї родини.

Другий напрям передбачає стабілізаційну фінансову підтримку. Її можуть отримати ті, хто залишив своє житло після 24 лютого 2022 року, повернувся на місце постійного проживання або мешкає у звільнених районах.

Розмір виплати складає 3 600 гривень на людину щомісяця протягом шести місяців. Максимальна кількість учасників від однієї родини також не перевищує чотирьох осіб. Крім фінансів, передбачено соціальний супровід від кейс-менеджерів для переселенців і жителів деокупованих територій.

Окремо програмою враховано компенсацію орендної плати за житло, часткове відновлення осель унаслідок пошкоджень завдяки легким та середнім ремонтам, а також психологічну допомогу. Додатково доступні послуги домашньої опіки для людей віком від 55 років і дорослих з інвалідністю, які залишилися без підтримки.

