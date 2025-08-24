Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области охватывает сразу несколько направлений и направлено на покрытие важнейших потребностей.

Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области является одним из главных элементов поддержки, которую реализуют Каритас Швейцарии, Швейцарская солидарность и Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству, сообщает Politeka.

По информации , обнародованной на официальных ресурсах, предусмотрено несколько форматов финансовой поддержки для разных категорий населения.

Первое направление направлено на внутренне перемещенных лиц, выехавших из своих домов не позднее чем за тридцать дней до подачи заявки.

Также выплаты предоставляются семьям, проживающим в пятнадцати километрах от зоны боевых действий или пострадавших от неожиданных обстрелов. В такой ситуации каждый член домохозяйства может получить раз 10 800 гривен. При этом ограничение установлено – не более четырех человек в пределах одной семьи.

Второе направление предполагает стабилизационную финансовую поддержку. Ее могут получить те, кто покинул свое жилье после 24 февраля 2022 года, вернулся на место жительства или проживает в освобожденных районах.

Размер выплаты составляет 3600 гривен на человека ежемесячно в течение шести месяцев. Максимальное количество участников от одной семьи также не превышает четырех человек. Помимо финансов предусмотрено социальное сопровождение от кейс-менеджеров для переселенцев и жителей деоккупированных территорий.

Отдельно программой учтена компенсация арендной платы за жилье, частичное восстановление жилья вследствие повреждений благодаря легким и средним ремонтам, а также психологическая помощь. Дополнительно доступны услуги домашней опеки для людей старше 55 лет и взрослых с инвалидностью, которые остались без поддержки.

