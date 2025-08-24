Місцевим мешканцям варто підготуватися до введення графіка відключення газу на тиждень з 25 по 31 серпня у Дніпропетровській області.

Графік відключення газу на тиждень з 25 по 31 серпня у Дніпропетровській області охоплює ряд вулиць, повідомляє Politeka.

Як інформують на офіційному сайті місцевої філії "Газмереж", причиною обмежень є проведення ремонтних та профілактичних робіт, які забезпечують безпечне та стабільне газопостачання.

Графік відключення газу на тиждень з 25 по 31 серпня у Дніпропетровській області передбачає тимчасове обмеження розподілу блакитного палива для мешканців вулиць села Волоського з 12.08 до 19.09.

Незручності будуть змушені терпіти мешканці за такими адресами: Будівельників, Вадима Матросова, Верлата, Верхня, Героїв Чорнобиля, с.т. Глорія, Горіхова, Дальня, Звивиста, Зелена, с.т. Зоря, Квіткова, Крутогірна.

А також до списку увійшли Малинова, Межова, Молодіжна, Мостова, Набережна, Наддніпрянська, Насосна, Нова, Паркова, Поштова, Радісна, Садова, с.т. Славутич, Сонячна, Старо Волоська, Теплична, Тиха, Тополина, Центральна, Шоферська, Ясна.

Відновлення газопостачання буде здійснено після завершення робіт за умови наявності доступу працівників газорозподільної компанії до кожного помешкання.

Окрім цього, у Криворізькому районі тимчасово припинять газопостачання у приватному секторі Софіївки через реконструкцію газорозподільчого пункту.

Графік відключення газу на тиждень з 25 по 31 серпня у Дніпропетровській області для цього регіону передбачає обмеження з 08:00 25.08 до 16:30 29.08. Постачання в цей період не буде на вулицях Тракторна, 8, 9 та Київська, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22.

Споживачам рекомендують перекрити крани перед газовими приладами та забезпечити доступ для відновлення газопостачання після завершення робіт.

