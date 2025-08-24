Местным жителям следует подготовиться к введению графика отключения газа на неделю с 25 по 31 августа в Днепропетровской области.

График отключения газа в неделю с 25 по 31 августа в Днепропетровской области охватывает ряд улиц, сообщает Politeka.

Как информируют на официальном сайте местного филиала "Газсетей", причиной ограничений является проведение ремонтных и профилактических работ, обеспечивающих безопасное и стабильное газоснабжение.

График отключения газа на неделю с 25 по 31 августа в Днепропетровской области предусматривает временное ограничение распределения голубого топлива для жителей улиц села Волосское с 12.08 до 19.09.

Неудобства будут вынуждены терпеть жители по таким адресам: Строителей, Вадима Матросова, Верлата, Верхняя, Героев Чернобыля, с.т. Глория, Орехова, Дальняя, Извилистая, Зеленая, с.т. Заря, Цветочная, Крутогорная.

А также в список вошли Малинова, Межевая, Молодежная, Мостовая, Набережная, Приднепровская, Насосная, Новая, Парковая, Почтовая, Радостная, Садовая, с.т. Славутич, Солнечная, Старо Волошская, Тепличная, Тихая, Тополина, Центральная, Шоферская, Ясная.

Восстановление газоснабжения будет осуществлено после завершения работ при наличии доступа работников газораспределительной компании к каждому помещению.

Кроме того, в Криворожском районе временно прекратят газоснабжение в частном секторе Софиевки из-за реконструкции газораспределительного пункта.

График отключения газа на неделю с 25 по 31 августа в Днепропетровской области для этого региона предусматривает ограничение с 08:00 25:08 до 16:30 29:08. Поставки в этот период не будет на улицах Тракторная, 8, 9 и Киевская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22.

Потребителям рекомендуют перекрыть краны перед газовыми приборами и обеспечить доступ к восстановлению газоснабжения после завершения работ.

