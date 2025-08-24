Жителі кількох громад у Вінницькій області мають бути готові до тимчасових перебоїв у газопостачанні через графік відключення газу на тиждень з 25 по 31 серпня.

Графік відключення газу на тиждень з 25 по 31 серпня у Вінницькій області охоплює низку населених пунктів у різних громадах, повідомляє Politeka.

Як інформують на офіційному сайті місцевої філії "Газмереж", графік відключення газу на тиждень з 25 по 31 серпня у Вінницькій област діятиме через планові ремонтні роботи на газорозподільних мережах.

Так, к Могилеві-Подільському подачу блакитного палива буде припинено з 9:00 27.08 до 17:00 29.09 2025 року. Без газопостачання залишаться такі адреси: Богдана Хмельницького 1-68, пров. Богдана Хмельницького.

А також Заводська, Текстильна, Івана Гонти, Вокзальна 1-5, 6-18, Верхня Вокзальна 1-54, 1-й провулок Верхньої Вокзальної, 2-й провулок Верхньої Вокзальної, Грецька 22.

Окрім цього, тимчасово без газопостачання залишаться жителі сіл Антопіль, Високе, Марківка Вапнярської громади, Городківка, Теклівка, Висока Гребля Городківської громади, Комаргород (Залізнична) Томашпільської громади. Обмеження там триватимуть з 8:00 11.08 до 17:00 25.08.

За тим самим принципом виконання робіт триватиме й у місті Вінниця. Академічна 50, 52, 54, 56, 56 А, пров. Юності 1 Б, В. Антоновича 18, 30 – підпадуть під обмеження 25.08. Жителі Аграрної 5, Дмитра Марковича 10, Замкової 28, провулка Затишного 4, Захисників Неба 70 терпітимуть незручності 26.08.

Залізнична 1, 3, 5, 11, 15, пров. Залізничний 3, 11, В. Антоновича 32, 38 підпадуть під ремонтні заходи на газових мережах 27.08. Болгарська 1, 2 А, Ботанічна 8, Героїв Поліції 22, Київська 164, провулок Зелений 11 А, В. Киянка 1, Г. Танцюри 18 – 28.08.

А мешканці Дубовецької 29, 37, 78, пров. Дубовецького 6, 10, Героїв Крут 8, 24 зіткнуться з незручностями 29.08.

Окремо повідомляється про Гнівань. Тут призупинка постачання блакитного палива відбудеться 25.08 на Соборній 64 та Квітневій 2, а на Соборній 52 - 28.08.

Графік відключення газу на тиждень з 25 по 31 серпня у Вінницькій області дає можливість підготуватися до відсутності блакитного палива.

