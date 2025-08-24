Жители нескольких общин в Винницкой области должны быть готовы к временным перебоям в газоснабжении из-за графика отключения газа на неделю с 25 по 31 августа.

График отключения газа в неделю с 25 по 31 августа в Винницкой области охватывает ряд населенных пунктов в разных общинах, сообщает Politeka.

Как информируют на официальном сайте местного филиала "Газсетей", график отключения газа на неделю с 25 по 31 августа в Винницкой области будет действовать через плановые ремонтные работы на газораспределительных сетях.

Так, в Могилев-Подольский подача голубого топлива будет прекращена с 9:00 27.08 до 17:00 29.09 2025 года. Без газоснабжения останутся следующие адреса: Богдана Хмельницкого 1-68, переул. Богдана Хмельницкого.

А также Заводская, Текстильная, Ивана Гонты, Вокзальная 1-5, 6-18, Верхняя Вокзальная 1-54, 1-й переулок Верхней Вокзальной, 2-й переулок Верхней Вокзальной, Греческая 22.

Кроме этого, временно без газоснабжения останутся жители сел Антополь, Высокое, Марковка Вапнярской общины, Городковка, Теклевка, Высокая Плотина Городковской общины, Комаргород (Железнодорожная) Томашпольской общины. Ограничения там продлятся с 8:00 11.08 до 17:00 25.08.

По тому же принципу выполнения работ будет продолжаться и в городе Винница. Академическая 50, 52, 54, 56, 56 А, переул. Юности 1 Б, В. Антоновича 18, 30 – подпадут под ограничения 25.08. Жители Аграрной 5, Дмитрия Марковича 10, Замковой 28, переулка Уютного 4, Защитников Неба 70 будут испытывать неудобства 26.08 .

Железнодорожная 1, 3, 5, 11, 15, переул. Железнодорожный 3, 11, В. Антоновича 32, 38 подвергнутся ремонтным мероприятиям на газовых сетях 27.08. Болгарская 1, 2 А, Ботаническая 8, Героев Полиции 22, Киевская 164, переулок Зеленый 11 А, В. Киевлянка 1, Г. Танцуры 18 – 28.08.

А жители Дубовецкой 29, 37, 78, переул. Дубовецкого 6, 10, Героев Крут 8, 24 столкнутся с неудобствами 29.08.

Отдельно сообщается о Гнивани. Здесь приостановка поставки голубого топлива состоится 25.08 на Соборной 64 и Апрельской 2, а на Соборной 52 – 28.08 .

График отключения газа на неделю с 25 по 31 августа в Винницкой области позволяет подготовиться к отсутствию голубого топлива.

