Мешканців регіону попереджають про графік відключення газу на тиждень з 25 по 31 серпня у Київській області.

Графік відключення газу на тиждень з 25 по 31 серпня у Київській області охоплює кілька населених пунктів, де тимчасово буде припинено розподіл блакитного палива, повідомляє Politeka.

Як інформують на офіційному сайті місцевої філії "Газмереж", графік відключення газу на тиждень з 25 по 31 серпня у Київській області стосується одразу кількох відділень.

У Броварському районі обмеження торкнеться села Погреби. З 27.08 до 2.09 блакитного палива не буде на вулиці Майданівській та Старе село. Споживачів просять обов’язково перекрити крани на опусках перед приладами і не відкривати їх до завершення робіт.

Окремо повідомляється про зміни у Таращанському відділенні. У селі Гейсиха постачання буде відсутнє з 27.08 по 5.09. Причина та сама, планові роботи на мережі. Жителів закликають дотримуватися правил безпеки і не користуватися обладнанням до моменту, коли спеціалісти відновлять подачу.

Ще одне обмеження є у Таращанському районі. Там газопостачання перекрили на період з 18.08 до 26.08. Незручності охоплюють жителів Станіславчика.

Графік відключення газу на тиждень з 25 по 31 серпня у Київській області укладений для того, щоб роботи пройшли організовано і безпечно. Людей попереджають завчасно, щоб кожен зміг підготуватися. Такі обмеження приносять певні незручності, але вони необхідні для підтримки стабільної роботи системи.

Фахівці підкреслюють, що дотримання інструкцій має принципове значення. Перекриті крани гарантують безпечне відновлення газопостачання після завершення всіх необхідних ремонтів. Саме тому до оголошених термінів газове обладнання краще не використовувати.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про грошову допомогу для людей з інвалідністю: названо розмір виплат, які передбачені в 2025 році.

Також Politeka писала про нове підвищення тарифів на воду.

Крім того, Politeka розповідала, як українцям отримати виплати на догляд за пенсіонером.