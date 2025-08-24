Жителей региона предупреждают о графике отключения газа на неделю с 25 по 31 августа в Киевской области.

График отключения газа на неделю с 25 по 31 августа в Киевской области охватывает несколько населенных пунктов, где будет временно прекращено распределение голубого топлива, сообщает Politeka.

Как информируют на официальном сайте местного филиала "Газсетей", график отключения газа на неделю с 25 по 31 августа в Киевской области касается сразу нескольких отделений.

В Броварском районе ограничение коснется села Погребы. С 27.08 по 2.09 голубого топлива не будет на улице Майдановской и Старое село. Потребителей просят обязательно перекрыть краны на опусках перед приборами и не открывать их до завершения работ.

Отдельно сообщается об изменениях в Таращанском отделении. В селе Гейсиха поставки будут отсутствовать с 27.08 по 5.09 . Причина та же, плановые работы на сети. Жителей призывают соблюдать правила безопасности и не пользоваться оборудованием до момента, когда специалисты возобновят подачу.

Еще одно ограничение есть в Таращанском районе. Там газоснабжение перекрыли на период с 18.08 до 26.08 . Неудобства обуревают жителей Станиславчика.

График отключения газа в неделю с 25 по 31 августа в Киевской области заключен для того, чтобы работы прошли организованно и безопасно. Людей предупреждают раньше времени, чтобы каждый смог подготовиться. Такие ограничения доставляют определенные неудобства, но они необходимы для поддержания стабильной работы системы.

Специалисты подчеркивают, что следование инструкциям имеет принципиальное значение. Перекрытые краны гарантируют безопасное восстановление газоснабжения после завершения всех необходимых ремонтов. Именно поэтому к объявленным срокам газовое оборудование лучше не использовать.

