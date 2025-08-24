Підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаївській області торкнулося кількох міст, повідомляє Politeka.

Ми зібрали для вас інформацію про населені пункти у Миколаївській області, де людям доводиться платити набагато більше через підвищення тарифів на комунальні послуги.

Так, у Вознесенську ще з початку червня 2025 діють нові розцінки. За централізоване водопостачання тепер доводиться платити 34,89 гривні за кубічний метр з урахуванням ПДВ, а за водовідведення 11,06. Для багатьох сімей це стало серйозним випробуванням, адже щомісячні рахунки суттєво зросли.

Не менш відчутним стало підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаївській області і в Очакові. Тут також змінили вартість водопостачання та водовідведення. У міськраді пояснюють таке рішення зростанням цін на енергоносії та зменшенням обсягу подачі води.



Ситуацію ускладнили й аварії на каналізаційних мережах, які потребували значних ремонтних витрат. За інформацією Очаківської міськради, встановлено нові розцінки. Тепер водопостачання коштує 90,40 грн за кубічний метр, а водовідведення коштуватиме 101,30.



КП «Очаків -Сервіс» наводить тривожну статистику. За останні три роки стан самопливних каналізаційних мереж погіршився на 80%. На сьогоднішній день пошкоджено три основні колектори, а сумарна довжина аварійних ділянок перевищує півтори тисячі метрів.



Це тягне за собою додаткові витрати на відкачування та перекачування стоків, які зрештою лягають на плечі споживачів. Крім того, у самому Миколаєві напруга виникла навколо системи нарахування за опалення.

Представники ОСББ виступили проти запровадженої двоставкової ціни, встановленого обласним підприємством «Миколаївоблтеплоенерго». За словами глав ОСББ, мешканці змушені переплачувати значні суми протягом усього року.

