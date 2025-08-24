Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области затронуло несколько городов, сообщает Politeka.

Мы собрали для вас информацию о населенных пунктах в Николаевской области, где людям приходится платить гораздо больше из-за повышения тарифов на коммунальные услуги.

Так, в Вознесенске еще с начала июня 2025 года действуют новые расценки. За централизованное водоснабжение теперь приходится платить 34,89 гривен за кубический метр с учетом НДС, а за водоотвод 11,06. Для многих семей это явилось серьезным испытанием, ведь ежемесячные счета существенно выросли.

Не менее ощутимым стало повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области и в Очакове. Здесь также изменили стоимость водоснабжения и водоотвода. В горсовете объясняют такое решение ростом цен на энергоносители и уменьшением объема подачи воды.



Ситуацию осложнили и аварии на канализационных сетях, нуждавшихся в значительных ремонтных расходах. По информации Очаковского горсовета, установлены новые расценки. Теперь водоснабжение стоит 90,40 грн за кубический метр, а водоотвод обойдется в 101,30.



КП «Очаков -Сервис» приводит тревожную статистику. За последние три года состояние самотечных канализационных сетей ухудшилось на 80%. На сегодняшний день повреждены три основных коллектора, а суммарная длина аварийных участков превышает полторы тысячи метров.



Это влечет за собой дополнительные затраты на откачку и перекачку стоков, которые в конце концов ложатся на плечи потребителей. Кроме того, в самом Николаеве напряжение возникло вокруг системы начисления за отопление.

Представители ОСМД выступили против введенной двухставочной цены, установленного областным предприятием «Николаевоблтеплоэнерго». По словам глав ОСМД , жители вынуждены переплачивать значительные суммы в течение всего года.

