Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Дніпропетровській області передбачають ваучери, які можна використати для купівлі харчових товарів у торговельній мережі АТБ, повідомляє Politeka.

Програма безкоштовних продуктів для пенсіонерів у Дніпропетровській області діє за підтримки благодійного фонду «Крок з Надією» та міжнародних партнерів. Головна мета ініціативи полягає у підтримці літніх людей і тих громадян, які належать до вразливих категорій та постраждали внаслідок війни.

Учасники програми можуть отримати ваучери на суму 440 гривень. Їх можна використати у супермаркетах АТБ. Такий формат допомоги створює можливість самостійно обирати товари відповідно до особистих потреб.

Варто відзначити, що безкоштовні продукти для пенсіонерів у Дніпропетровській області стали доступними завдяки співпраці з Mennonite Central Committee, Canadian Foodgrains Bank та мережею АТБ. Спільні зусилля благодійників і бізнесу дали змогу організувати адресну допомогу тим, хто наразі опинився у скруті.

Щоб отримати сертифікат, необхідно пройти онлайн-реєстрацію у чат-боті Telegram. Алгоритм простий і зрозумілий навіть для людей, які не надто часто користуються цифровими сервісами. Достатньо перейти за посиланням та виконати кілька кроків за інструкцією.

У разі труднощів, можна зателефонувати на гарячу лінію. Дзвінки приймають з понеділка по четвер з 13:00 до 18:00. Номер для звернень 063 336 58 29. Проте перед тим, як телефонувати - спробуйте зареєструватися самостійно. У чат-боті все інтуїтивно зрозуміло.

