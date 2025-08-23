Бесплатные продукты для пенсионеров в Днепропетровской области подразумевают ваучеры, которые можно использовать для покупки пищевых товаров в торговой сети АТБ, сообщает Politeka.

Программа бесплатных продуктов для пенсионеров в Днепропетровской области при поддержке благотворительного фонда «Крок з Надією» и международных партнеров. Главная цель инициативы заключается в поддержке пожилых людей и граждан, которые принадлежат к уязвимым категориям и пострадали в результате войны.

Участники программы могут получить ваучеры на сумму 440 гривен. Их можно использовать в супермаркетах АТБ. Такой формат помощи создает возможность самостоятельно выбирать товары в соответствии с личными потребностями.

Стоит отметить, что бесплатные продукты для пенсионеров в Днепропетровской области стали доступны благодаря сотрудничеству с Mennonite Central Committee, Canadian Foodgrains Bank и сетью АТБ. Совместные усилия благотворителей и бизнеса позволили организовать адресную помощь тем, кто оказался в беде.

Чтобы получить сертификат, необходимо пройти онлайн-регистрацию в чат-боте Telegram. Алгоритм прост и понятен даже людям, которые не слишком часто пользуются цифровыми сервисами. Достаточно перейти по ссылке и выполнить несколько шагов по инструкции.

В случае трудностей можно позвонить на горячую линию. Звонки принимают с понедельника по четверг с 13:00 до 18:00. Номер для обращений 063 336 58 29. Однако перед тем, как звонить, попробуйте зарегистрироваться самостоятельно. В чат-боте все интуитивно понятно.

