Українцям, які продовжують працювати на пенсії, доступні деякі види доплат.

Українцям, які продовжують працювати на пенсії, доступні деякі види доплат для пенсіонерів у Київській області, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні ПФУ.

У вересні працюючі пенсіонери зможуть розраховувати на низку додаткових виплат. Йдеться передусім про надбавку за понаднормовий стаж та доплату за донорство, а також про можливість підвищення пенсій через індексацію.

Доплати для пенсіонерів у Київській області за понаднормовий стаж

Додаткові кошти отримають ті громадяни, чий трудовий стаж перевищує законодавчо визначені межі.

Для тих, кому пенсію було призначено до жовтня 2011 року, понаднормовим вважається стаж понад 25 років у чоловіків та 20 років у жінок.

Якщо ж пенсію призначено після жовтня 2011 року, норма є вищою: понад 35 років для чоловіків та 30 років для жінок.

Розмір доплати становить 1% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб за кожен повний рік понаднормового стажу. У 2025 році цей показник дорівнює 2 361 гривні, тож кожен додатковий рік дає надбавку в 23,61 гривні.

Доплата для пенсіонерів у Київській області за донорство

Окрему надбавку можуть отримати українці літнього віку, які мають статус почесного донора крові. Для них передбачена щомісячна виплата у розмірі 10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що у 2025 році становить 2 920 гривень. Отже, розмір цієї доплати складає 292 гривні щомісяця.

Статус почесного донора надається тим, хто безкоштовно здав 40 максимально допустимих доз крові або 60 максимально допустимих доз плазми крові.

Також один з варіантів – індексація виплат, унаслідок якої підвищується розмір пенсій працюючих українців літнього віку.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Київській області: базовий товар опинився під загрозою.

Також Politeka писала, Пенсія на Київщині: ПФУ звинуватив жінку в безпричинному отриманні 125 тисяч гривень, суд виніс рішення.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО у Київській області: куди можна звернутися.