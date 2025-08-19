Украинцам, продолжающим работать на пенсии, доступны некоторые виды доплат для пенсионеров в Киевской области, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении ПФУ.

В сентябре работающие пенсионеры смогут рассчитывать на ряд дополнительных выплат. Речь идет прежде всего о надбавке за сверхурочный стаж и доплату за донорство, а также о возможности повышения пенсий по индексации.

Доплаты для пенсионеров в Киевской области за сверхурочный стаж

Дополнительные средства получат те граждане, чей трудовой стаж превышает законодательно определенные рамки.

Для тех, кому пенсия была назначена до октября 2011 года, сверхурочной считается стаж более 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин.

Если же пенсия назначена после октября 2011 года, норма выше: более 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.

Размер ее составляет 1% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц за каждый полный год сверхурочного стажа. В 2025 году этот показатель равен 2361 гривне, поэтому каждый дополнительный год дает надбавку в 23,61 гривны.

Доплата для пенсионеров в Киевской области за донорство

Отдельную надбавку могут получить украинцы пожилого возраста, имеющие статус почетного донора крови. Для них предусмотрена ежемесячная выплата в размере 10% прожиточного минимума для трудоспособных лиц, что в 2025 году составляет 2 920 гривен. Следовательно, размер ее составляет 292 гривны ежемесячно.

Статус почетного донора предоставляется тем, кто сдал бесплатно 40 максимально допустимых доз крови или 60 максимально допустимых доз плазмы крови.

Также один из вариантов – индексация выплат , вследствие которой повышается размер пенсий работающих украинцев пожилого возраста.

