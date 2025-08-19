Місцевим мешканцям варто знати про майбутнє підвищення тарифів на комунальні послуги в Черкаській області.

З 1 жовтня 2025 року підвищення тарифів на комунальні послуги в Черкаській області торкнеться окремих категорій, повідомляє Politeka.

Як проінформували на сайті Канівської міської ради, підвищення тарифів на комунальні послуги у Черкаській облсті стосуватимуться опалення для бюджетних організацій.

Нові розцінки будуть економічно обґрунтованими та враховуватимуть значне зростання витрат на газ і виробництво тепла. Як зазначають у пресслужбі міськради для населення на період воєнного стану діє мораторій на ріс цін на теплопостачання, який утримує вартість на рівні 1907,53 грн за Гкал.

Економічно обґрунтована вартість для населення становить 3309,12 грн за Гкал, проте вона наразі не застосовується. Для всіх інших споживачів, які не підпадають під мораторій, розцінки на тепло зростуть в середньому на 8%.

Причиною підвищення тарифів на комунальні послуги в Черкаській області стала суттєва зміна вартості газу, яка зросла в чотири рази. До цього додаються витрати на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, а також її надання.

Такий ріст дозволяє підприємствам теплопостачання покривати свої реальні витрати та забезпечувати стабільну подачу тепла. Вартість для бюджетних установ і організацій встановлена на рівні 4626,32 з ПДВ.

Для всіх інших категорій споживачів ціна також становитиме 4626,32 грн за Гкал з ПДВ. Місцева влада зазначає, що нові розцінки доведуть до відома всіх споживачів і врахують позицію громади.

У пресслужбі також повідомили, що детальні розрахунки та всю інформацію про нову вартість ЖКП можна отримати у Канівській міськраді. Споживачі мають можливість звернутися за роз’ясненнями щодо формування вартості.

