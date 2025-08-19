Местным жителям следует знать о предстоящем повышении тарифов на коммунальные услуги в Черкасской области.

С 1 октября 2025 года повышение тарифов на коммунальные услуги в Черкасской области коснется отдельных категорий, сообщает Politeka.

Как проинформировали на сайте Каневского городского совета, повышение тарифов на коммунальные услуги в Черкасской области будут касаться отопления для бюджетных организаций.

Новые расценки будут экономически обоснованными и учитывать значительный рост расходов на газ и производство тепла. Как отмечают в пресс-службе горсовета для населения на период военного положения действует мораторий на рост цен на теплоснабжение, удерживающий стоимость на уровне 1907,53 грн за Гкал.

Экономически обоснованная стоимость населения составляет 3309,12 грн за Гкал, однако она пока не применяется. Для всех остальных потребителей, не подпадающих под мораторий, цены на тепло вырастут в среднем на 8%.

Причиной повышения тарифов на коммунальные услуги в Черкасской области стало существенное изменение стоимости газа, возросшее в четыре раза. К этому прилагаются затраты на производство, транспортировку и поставку тепловой энергии, а также ее предоставление.

Такой рост позволяет предприятиям теплоснабжения покрывать реальные затраты и обеспечивать стабильную подачу тепла. Стоимость для бюджетных учреждений и организаций установлена на уровне 4626,32 по НДС.

Для всех остальных категорий потребителей цена также составит 4626,32 грн. за Гкал по НДС. Местные власти отмечают, что новые расценки доведут до сведения всех потребителей и учтут позицию общины.

В пресс-службе также сообщили, что подробные расчеты и всю информацию о новой стоимости ЖКУ можно получить в Каневском горсовете. Потребители имеют возможность обратиться за разъяснениями по поводу формирования стоимости.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о повышении тарифов на коммунальные услуги в июле.

Также Politeka писала о бесплатных продуктах для ВПЛ и пенсионеров: кому гарантированно окажут помощь.

Кроме того, Politeka рассказывала о выплатах для ВПЛ: какие документы нужны для оформления помощи.